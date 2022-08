“Don’t Worry Darling”, Harry Styles nel mirino delle critiche per il suo accento (Di giovedì 25 agosto 2022) Harry Styles nel mirino delle critiche. Non è certo un bel momento per l’attore. Criticato da tutti e per ogni ogni cosa. Sempre. Dopo le accuse di queerbaiting, infatti, la star è finita al centro di una discussione social per il suo accento. Spiccatamente british, forse troppo. Al punto da suonare eccessivo e inadeguato in una clip del suo prossimo film. Si tratta di Don’t Worry Darling, pellicola girata dalla fidanzata Olivia Wilde, nella quale recita accanto a Florence Pugh. La clip è stata condivisa via Twitter sul profilo ufficiale del film che uscirà in sala il 23 settembre. Dando il via alle critiche su quell’inglese troppo britannico. Harry Styles, le ... Leggi su amica (Di giovedì 25 agosto 2022)nel. Non è certo un bel momento per l’attore. Criticato da tutti e per ogni ogni cosa. Sempre. Dopo le accuse di queerbaiting, infatti, la star è finita al centro di una discussione social per il suo. Spiccatamente british, forse troppo. Al punto da suonare eccessivo e inadeguato in una clip del suo prossimo film. Si tratta di, pellicola girata dalla fidanzata Olivia Wilde, nella quale recita accanto a Florence Pugh. La clip è stata condivisa via Twitter sul profilo ufficiale del film che uscirà in sala il 23 settembre. Dando il via allesu quell’inglese troppo britannico., le ...

