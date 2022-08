Dayane Mello | dedica speciale alla figlia Sofia

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) La showgirl brasilianaprotagonista di una nuovameravigliosaTorna a rompere il silenzio sui social. Come al solito, quando la modella prende la parola via Instagram non lo fa mai per motivi banali, visto che nelle proprie stories si è resa protagonista di una, un pensieroper la meravigliosa. La bambina, già nota al grande pubblico per essere apparsa in diretta al GF Vip sia al momento della partecipazione di papà Stefano Sala che dmamma, è stata la destinataria del pensiero di: “Tutto per mio amore” . LEGGI ANCHE:...