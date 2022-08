Champions, le squadre “separate” dai diritti tv (Di giovedì 25 agosto 2022) La Champions League sta per iniziare con il sorteggio della fase a gironi, che si terrà questo pomeriggio – giovedì 25 agosto 2022 – con inizio fissato alle ore 18.00. Quattro le italiane presenti, che proveranno ad approdare agli ottavi di finale della manifestazione: Milan (prima fascia), Juventus (seconda fascia), Inter e Napoli, entrambe in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 agosto 2022) LaLeague sta per iniziare con il sorteggio della fase a gironi, che si terrà questo pomeriggio – giovedì 25 agosto 2022 – con inizio fissato alle ore 18.00. Quattro le italiane presenti, che proveranno ad approdare agli ottavi di finale della manifestazione: Milan (prima fascia), Juventus (seconda fascia), Inter e Napoli, entrambe in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Eurosport_IT : Ecco le 32 squadre che parteciperanno alla Champions League 2022/23: chi è la favorita? ?????? #UCL |… - sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, le squadre “separate” dai diritti tv: La Champions League sta per iniziare con il sorteg… - pccpla : RT @CalcioFinanza: #Champions League, ecco le coppie di squadre “separate” dai diritti tv. Così saranno divise le italiane per i giorni di… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Champions League, ecco le coppie di squadre “separate” dai diritti tv. Così saranno divise le italiane per i giorni di… - benny9__5 : RT @stevevicrn: i sorteggi Champions sono un onore, quelle note, l’urlo finale, brividi… e non bisogna aver timore di affrontare le grandi… -