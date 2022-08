Calciomercato Roma, si punta un ex obiettivo del Napoli: affare in chiusura (Di giovedì 25 agosto 2022) La Roma è ormai vicina a chiudere per un ex obiettivo del Napoli: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i giallorossi sarebbero vicini all’acquisto di Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 di proprietà dell’Olympiakos. Classico mediano di contenimento, il centrocampista guineano potrebbe arrivare a Roma in seguito all’infortunio di Georginio Wijnaldum che terrà l’olandese lontano dei campi per diversi mesi, costringendo Tiago Pinto e i suoi a correre ai ripari. Vicino anche al Napoli prima dell’arrivo di Tanguy Ndombele, su Camara era forte anche il Monza di Adriano Galliani, che aveva messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza. Mady Camara (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images) Ora, dopo la frattura della ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Laè ormai vicina a chiudere per un exdel: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i giallorossi sarebbero vicini all’acquisto di Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 di proprietà dell’Olympiakos. Classico mediano di contenimento, il centrocampista guineano potrebbe arrivare ain seguito all’infortunio di Georginio Wijnaldum che terrà l’olandese lontano dei campi per diversi mesi, costringendo Tiago Pinto e i suoi a correre ai ripari. Vicino anche alprima dell’arrivo di Tanguy Ndombele, su Camara era forte anche il Monza di Adriano Galliani, che aveva messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza. Mady Camara (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images) Ora, dopo la frattura della ...

