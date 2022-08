A settembre si torna in classe, su dad decidono scuole (Di giovedì 25 agosto 2022) Dal 5 settembre si comincera' a tornare a scuola: i primi, come sempre, saranno gli studenti dell'Alto Adige. A seguire, il 12 settembre sara' la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Dal 5si comincera' are a scuola: i primi, come sempre, saranno gli studenti dell'Alto Adige. A seguire, il 12sara' la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, ...

teatrolafenice : Da 'Madama Butterfly', produzione questa che torna qui da sabato 10 settembre, ci ascoltiamo 2 minuti dall'Intermez… - amnestyitalia : Chiediamo a chi si candida alle #ElezioniPolitiche2022 di affrontare il tema della violenza contro le donne in mani… - AngeloCiocca : Il pesce sintetico: dopo la carne, dalla Germania arrivano i primi bastoncini «coltivati in vitro». Io ve lo dico:… - teleduemila : Urbino, torna la Festa dell’Aquilone 1-4 settembre - RosXD20 : RT @sheisale4: “amici torna a settembre su canale 5” si ma non torneranno alex, luigi, luca, serena, albe, carola, christian, sissi, i tr… -