Volley, Mondiali maschili 2022: tutti i telecronisti Rai e Sky (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tutto pronto per i Mondiali maschili 2022 di Volley: ecco i telecronisti che commenteranno le partite. I diritti tv della rassegna iridata in Italia sono affidati a Rai e Sky, che trasmetteranno tutte le sfide degli azzurri e le partite decisive per il titolo. Sui canali Rai gli appassionati potranno seguire le gare in chiaro con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Gli abbonati a Sky invece seguiranno le partite con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Andrea Zorzi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL'ITALIA: DATE, ORARI E TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L'ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA: DATE, ORARI E TV

