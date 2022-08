Ucraina, torna in pista l'ipotesi di Angela Merkel per mediare con Putin (Di mercoledì 24 agosto 2022) Potrebbe essere la carta vincente? A Kiev non hanno perso le speranze: a un certo punto Angela Merkel potrebbe anche mediare con Vladimir Putin sulla guerra. Ne è convinto ad esempio l'ambasciatore ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Potrebbe essere la carta vincente? A Kiev non hanno perso le speranze: a un certo puntopotrebbe anchecon Vladimirsulla guerra. Ne è convinto ad esempio l'ambasciatore ...

marcellodigife : Ha fatto entrare la Finlandia nella Nato, ha appoggiato le politiche pro Ucraina, ha messo sanzioni alla Russia, ha… - RaffaeleSabbat4 : Controlli fiscali, termina la tregua prevista dal Decreto Ucraina bis e dal 1° settembre 2022 per gli avvisi bonari… - macina : @JorgeTrimy @resze7 Coglionazzo troll disinformatore. Questi cosa sono? Li spari tu dal culo, oltre alle tua coglio… - aleinno70 : RT @destenino: @WallyFromMars @Dashamayer14 Quindi riepilogando : 1)gli ucraini non possono attaccare direttamente la Russia ma la Russia u… - guscabin : RT @destenino: @WallyFromMars @Dashamayer14 Quindi riepilogando : 1)gli ucraini non possono attaccare direttamente la Russia ma la Russia u… -