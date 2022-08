Ucraina: Draghi, 'da Italia continua sostegno per difesa Kiev e pace accettabile' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Caro Presidente Zelensky, Cari cittadini ucraini, Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio in occasione della Festa nazionale dell'Ucraina. "L'amicizia tra Italia e Ucraina è forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi". "L'Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto, gli Italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità. Il nostro Governo vi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Caro Presidente Zelensky, Cari cittadini ucraini, Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale". Così il premier Marioin un videomessaggio in occasione della Festa nazionale dell'. "L'amicizia traè forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi". "L'è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto, glini hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità. Il nostro Governo vi ha ...

