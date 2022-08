Spremere un limone sulla scopa: pazzesco, ecco perché devi farlo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quante volte ci ritroviamo a usare strumenti di pulizia per la cura della casa? Una delle alleate più frequenti è senza dubbio la scopa, usata per più operazioni domestiche. Quanti di noi usano la scopa per poi abbandonarla al suo destino? Molti, infatti, corrono per una nuova non appena la scopa appare vecchia o con le setole rovinate. Oggi parliamo di un trucco particolare per prenderci cura delle nostre scope. Pulire la scopa Come per ogni superficie in casa, la prima regola è quella di pulire la scopa regolarmente. Come si fa? Basta scrollare la superficie flessibile, composta dalle setole, contro un muro. Sarebbe meglio usare una parete esterna dato che questo procedimento rilascerà molta polvere e residui voluminosi che andranno a depositarsi ovunque. Per una pulizia più profonda mettete la ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quante volte ci ritroviamo a usare strumenti di pulizia per la cura della casa? Una delle alleate più frequenti è senza dubbio la, usata per più operazioni domestiche. Quanti di noi usano laper poi abbandonarla al suo destino? Molti, infatti, corrono per una nuova non appena laappare vecchia o con le setole rovinate. Oggi parliamo di un trucco particolare per prenderci cura delle nostre scope. Pulire laCome per ogni superficie in casa, la prima regola è quella di pulire laregolarmente. Come si fa? Basta scrollare la superficie flessibile, composta dalle setole, contro un muro. Sarebbe meglio usare una parete esterna dato che questo procedimento rilascerà molta polvere e residui voluminosi che andranno a depositarsi ovunque. Per una pulizia più profonda mettete la ...

filipposelvagg1 : Il mondo è governato da guerrafondai, da gente che ama il potere più di ogni altra cosa, da gente insensibile alla… - matteop_670714 : @mr__freddo Mi verrebbe da spremere con le mani quel bellissimo limone che si vede… - rigatonialragu : RT @salvospampinato: ho visto spremere un limone sugli spaghetti alle vongole …e io che credevo di non stupirmi più di niente - Succhiandiamo : RT @salvospampinato: ho visto spremere un limone sugli spaghetti alle vongole …e io che credevo di non stupirmi più di niente - salvospampinato : RT @salvospampinato: ho visto spremere un limone sugli spaghetti alle vongole …e io che credevo di non stupirmi più di niente -