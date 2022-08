Speranza non molla: quarantena ridotta ma non abolita (Di mercoledì 24 agosto 2022) Come riportato un articolo del Sole 24 Ore, dopo una lunghissima gestazione, il ministro della paura Speranza starebbe per emanare una circolare per alleggerire l’isolamento dei positivi al Sars-Cov-2. La cosiddetta quarantena light, al pari di altre demenziali misure ancora in essere, mantiene di fatto inalterato il principio di facciata che sta alla sua base: il tentativo di contenere un virus ubiquitario che oramai circola con la velocità della luce. Anche se in realtà questo ennesimo scempio delle nostre libertà fondamentali, sempre più fondato sul nulla, nasconde il tentativo di mantenere alta l’attenzione per una pandemia in via di estinzione solo ed esclusivamente per un tornaconto politico. Nel dettaglio – si legge nell’articolo -, pare che “i tecnici del ministero della Salute stiano valutando la percorribilità, sulla base dei dati scientifici ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Come riportato un articolo del Sole 24 Ore, dopo una lunghissima gestazione, il ministro della paurastarebbe per emanare una circolare per alleggerire l’isolamento dei positivi al Sars-Cov-2. La cosiddettalight, al pari di altre demenziali misure ancora in essere, mantiene di fatto inalterato il principio di facciata che sta alla sua base: il tentativo di contenere un virus ubiquitario che oramai circola con la velocità della luce. Anche se in realtà questo ennesimo scempio delle nostre libertà fondamentali, sempre più fondato sul nulla, nasconde il tentativo di mantenere alta l’attenzione per una pandemia in via di estinzione solo ed esclusivamente per un tornaconto politico. Nel dettaglio – si legge nell’articolo -, pare che “i tecnici del ministero della Salute stiano valutando la percorribilità, sulla base dei dati scientifici ...

Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: Parlo a una platea di giovani, la parola deve essere di verità ma anche di speranza. Non bisogn… - gparagone : Governo #Draghi tenuto in piedi da una schiera incredibile di partiti. Da Salvini a Speranza, dalla Ronzulli al M5… - ricpuglisi : Il tentativo di Franceschini Letta e Speranza di fare una nuova maggioranza senza la Lega (cercando di imbarcare Co… - AlfaroliMarco : @alanfriedmanit Magari se Letta avesse evitato di buttare nel cesso il 10% dei 5Stelle avremmo avuto qualche speran… - Clod40206547 : RT @Leonard1306___: Speranza non arretra di un millimetro? Benissimo, neanche noi, gli dimostreremo per la quarta volta di fila che la nos… -