(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ad un mese dallepolitiche, Fratelli d’Italia si confermerebbe oggi con il 24% primo partito nel Paese, con quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,6%. Al terzo posto, con il 14,5%, la Lega di Salvini, seguita dal Movimento 5 Stelle all’11%”. Sono i dati che emergono dal Barometrodell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. “Più distanti appaiono Forza Italia al 7% e Azione-Italia Viva al 5,8%. La lista Sinistra-Verdi avrebbe il 3,7%, Italexit il 3,1%. A 30 giorni dal voto, si attestano per il momento tra il 3% e l’1,5% +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare”. “Con un affluenza odierna al 67%, in calo di 6rispetto al 2018, ed oltre un quinto di italiani ancora indecisi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – inizia adesso ...

Adnkronos : Sondaggio politico, #elezioni2022: centrodestra avanti di 16 punti. - zazoomblog : Sondaggio politico elezioni 2022: centrodestra avanti di 16 punti - #Sondaggio #politico #elezioni #2022: - corona_tweet : RT @pleccese: Sondaggio politico, elezioni 2022: centrodestra avanti di 16 punti ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Sondaggio politico, elezioni 2022: centrodestra avanti di 16 punti ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Sondaggio politico, elezioni 2022: centrodestra avanti di 16 punti - -

Sono i dati che emergono dal Barometrodell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. 'Più distanti appaiono Forza Italia al 7% e Azione - Italia Viva al 5,8%. La lista Sinistra - Verdi ...Secondo lo stesso, quasi un italiano su due (il 48,1%) crede che Giorgia Meloni possa ... stratificato per genere, età, professione, livello di istruzione e orientamento. La ...Per Noto FdI è il primo partito col 25% contro il 20,5% del Pd. Qual è l’impatto della polemica di giornata sui flussi elettorali Chi entra ancor più nel merito è Antonio Noto di Noto sondaggi: «Ci… ...Secondo l’ultima analisi di BiDiMedia il centrodestra – numeri alla mano – sarebbe vicino a conquistare i due terzi dei seggi in Parlamento ...