“Sei uno schianto” Monica Bertini in barca: il costume non contiene le forme esplosive – FOTO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Monica Bertini mostruosa sui social: la giornalista ha pubblicato uno scatto in barca in cui indossa un costume che non contiene le forme. Monica Bertini è uno dei volti di punta del giornalismo italiano. La nativa di Parma lavora per Mediaset e conduce programmi seguitissimi dai telespettatori. La conduttrice guida con maestria ‘Pressing’, show interessantissimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022)mostruosa sui social: la giornalista ha pubblicato uno scatto inin cui indossa unche nonleè uno dei volti di punta del giornalismo italiano. La nativa di Parma lavora per Mediaset e conduce programmi seguitissimi dai telespettatori. La conduttrice guida con maestria ‘Pressing’, show interessantissimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

matteosalvinimi : Il viro-star oggi dice: “sono iscritto al PD da sei anni”, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super te… - berlusconi : La sicurezza dei cittadini è il primo compito di uno Stato liberale. L'organico delle Forze dell'Ordine è troppo ri… - borghi_claudio : Il secondo parametro per i plurinominali è il numero di seggi 'in palio' nel collegio. La probabilità di essere ele… - javi_ppm2 : RT @marcellosanfili: Sei. L'opera D'arte più Bella di sempre. #SabrinaSalerno Uno Spettacolo. @SabrinaSalerno La tua Bellezza non limiti, u… - 1812terrylosa : RT @f_uccheddu: 'Sei uno spettacolo unico'. Cazzate. -