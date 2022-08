Sampdoria Winks, prosegue la trattativa col Tottenham: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Sampdoria ci prova per il centrocampista del Tottenham Winks, trattativa ben avviata per il ragazzo fuori dai progetti degli Spurs La Sampdoria ci prova per il centrocampista del Tottenham Winks, trattativa ben avviata per il ragazzo fuori dai progetti degli Spurs. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti sono al lavoro per chiudere l’affare in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Laci prova per il centrocampista delben avviata per il ragazzo fuori dai progetti degli Spurs Laci prova per il centrocampista delben avviata per il ragazzo fuori dai progetti degli Spurs. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti sono al lavoro per chiudere l’affare in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

