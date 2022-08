Roma, con Felix alla Cremonese arriva Belotti. Gli agenti del Gallo nella Capitale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Andrea Belotti ha esultato, perché la gioia provata nel pomeriggio di mercoledì 24 agosto forse è paragonabile a quella di un gol. Il Gallo è finalmente libero di fare le valigie e lasciare Palermo – dove si è allenato individualmente per tutto il mese di agosto – per volare a Roma e iniziare la sua nuova avventura alla corte di José Mourinho. A sbloccare lo stallo che impediva al centravanti di firmare un contratto con la Roma è stata la cessione di Felix Afena Gyan, che dice addio al club giallorosso per accasarsi alla Cremonese. Già nella giornata di giovedì 25, l’ex capitano del Torino potrebbe sbarcare nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Andreaha esultato, perché la gioia provata nel pomeriggio di mercoledì 24 agosto forse è paragonabile a quella di un gol. Ilè finalmente libero di fare le valigie e lasciare Palermo – dove si è allenato individualmente per tutto il mese di agosto – per volare ae iniziare la sua nuova avventuracorte di José Mourinho. A sbloccare lo stallo che impediva al centravanti di firmare un contratto con laè stata la cessione diAfena Gyan, che dice addio al club giallorosso per accasarsi. Giàgiornata di giovedì 25, l’ex capitano del Torino potrebbe sbarcareper svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ...

