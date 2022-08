Pensioni, Opzione Donna fra chance di proroga e domande in calo: ecco perchè (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rallentano le Pensioni avviate con Opzione Donna, la misura che consente alle lavoratrici dipendenti o autonome di andare in pensione a 58 anni d’età (59 se autonome), con 35 anni di contributi e ricalcolo contributivo (vedi anche come presentare la domanda all’INPS). Un minore appeal determinato anche dalla decurtazione dell’assegno Pensionistico, che rende meno conveniente la misura, ma la misura del taglio varia in base a retribuzione, tipo di carriera, età e contributi versati. Proprio come Quota 102 ed Ape sociale questa misura è destinata a scadere entro la fine dell’anno, anche se sembrerebbe che i partiti siano quasi tutti d’accordo a renderla strutturale e prorogarla di almeno un altro anno. Determinante sarà l’esito delle prossime elezioni del 25 settembre e la stabilità della coalizione che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rallentano leavviate con, la misura che consente alle lavoratrici dipendenti o autonome di andare in pensione a 58 anni d’età (59 se autonome), con 35 anni di contributi e ricalcolo contributivo (vedi anche come presentare la domanda all’INPS). Un minore appeal determinato anche dalla decurtazione dell’assegnostico, che rende meno conveniente la misura, ma la misura del taglio varia in base a retribuzione, tipo di carriera, età e contributi versati. Proprio come Quota 102 ed Ape sociale questa misura è destinata a scadere entro la fine dell’anno, anche se sembrerebbe che i partiti siano quasi tutti d’accordo a renderla strutturale erla di almeno un altro anno. Determinante sarà l’esito delle prossime elezioni del 25 settembre e la stabilità della coalizione che ...

