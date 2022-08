Pallanuoto | Settebello e Setterosa pronti per gli Europei | il via a Spalato il 27 agosto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022), 24 ago. - (Adnkronos) -a partire per, che dal 27al 10 settembre ospita gli2022 di. Gli uomini di Alessandro Campagna, vicecampioni del mondo a Budapest due mesi fa, arrivano in Croazia con grandi ambizioni. Gli azzurri, inseriti nel gruppo A, esordiranno nella rassegna continentale contro la Slovacchia lunedì 29(ore 15.30). Poi sfida alla Georgia (mercoledì 31) e al Montenegro (venerdì 2 settembre) con l'obiettivo di chiudere al primo posto del girone e centrare così l'accesso diretto ai quarti di finale. "Nell'ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa. Adesso abbiamo ...