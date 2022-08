“Non solo la pace, ma una vittoria”. Dopo sei mesi la guerra va avanti senza tregua (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 febbraio sembra lontano un secolo ed in effetti cadono i sei mesi dall'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina, conflitto scoppiato a seguito dell'invasione delle truppe di Vladimir Putin. La data coincide con la Giornata dell'indipendenza dell'Ucraina e per tale avvenimento Volodymyr Zelensky ha pubblicato un videomessaggio: «Qual è la fine della guerra per noi? Prima dicevamo: la pace. Ora diciamo: la vittoria». Nel frattempo l'intelligence britannica ha affermato che Dopo sei mesi dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina, la Russia non ha compiuto progressi significativi. «L'offensiva nel Donbas ha fatto progressi minimi - scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico - e la Russia si aspetta un grande contrattacco dall'Ucraina. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 febbraio sembra lontano un secolo ed in effetti cadono i seidall'inizio dellatra Russia ed Ucraina, conflitto scoppiato a seguito dell'invasione delle truppe di Vladimir Putin. La data coincide con la Giornata dell'indipendenza dell'Ucraina e per tale avvenimento Volodymyr Zelensky ha pubblicato un videomessaggio: «Qual è la fine dellaper noi? Prima dicevamo: la. Ora diciamo: la». Nel frattempo l'intelligence britannica ha affermato cheseidall'invasione su vasta scala dell'Ucraina, la Russia non ha compiuto progressi significativi. «L'offensiva nel Donbas ha fatto progressi minimi - scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico - e la Russia si aspetta un grande contrattacco dall'Ucraina. ...

