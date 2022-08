La profezia nefasta della Germania | Berlino trema | può venire già tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ieri l'ennesima giornata di ordinario panico sul fronte dell'energia, col metano che, complice anche l'annuncio di Gazprom di interrompere la fornitura del Nord Stream la prossima settimana per altri tre giorni a causasolita manutenzione, ha sfiorato di nuovo i 300 euro a megawattora, come aveva fatto a marzo nei primi giorni del conflitto. Ad Amsterdam il gas ha toccato in corso di seduta i 295 euro, per poi concludere a 280, quota d'arrivo che rappresenta comunque un record assoluto. Per l'Italia, dopo settimane in cui i partiti, in particolare quelli del centrosinistra, che continuano a parlare di rinnovabili, hanno beatamente trascurato il tema, è un brusco risveglio. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, si dice «preoccupato» e spiega che «il governo continuerà nelle prossime settimane a monitorare questa situazione e a ...