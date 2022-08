Ivan, ucciso a 7 anni da un tumore: per lui tutto il paese si è trasformato in Disneyland (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sette anni e un sogno: andare a Disneyland. Ivan, bimbo Montalbano di Fasano nel Brindisino, voleva tanto partire e conoscere i suoi personaggi del cuore ma un tumore lo ha impedito. Lo stesso tumore che ieri lo ha strappato alla vita. Il suo grande... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Settee un sogno: andare a, bimbo Montalbano di Fasano nel Brindisino, voleva tanto partire e conoscere i suoi personaggi del cuore ma unlo ha impedito. Lo stessoche ieri lo ha strappato alla vita. Il suo grande...

Today_it : Ivan, ucciso a 7 anni da un tumore: per lui tutto il paese si è trasformato in Disneyland - ivan_zatarra : RT @HSkelsen: 1/13 ?? thread Con l'attentato di ieri che ha ucciso la figli di Aleksandr #Dugin, in molti si stanno affrettando a imputare l… -