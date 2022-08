In vacanza sul Gargano: che cosa vedere a Vieste (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una vacanza sul Gargano è la splendida occasione per andare alla scoperta della meravigliosa cittadina di Vieste. Già la sua posizione racconta molto della sua bellezza, visto che si trova su uno sperone di roccia a strapiombo che si affaccia proprio sul mare. Da non perdere è il centro storico, un vero e proprio dedalo di piazzette, di stradine e di scalinate, con panorami e angoli davvero caratteristici. Impossibile non lasciarsi sedurre dalle abitazioni colorate con i panni direttamente stesi alle finestre, con le case che fanno ombra nei vicoli più stretti. Alla scoperta di Vieste Ma andiamo per ordine. Vieste è situata nella parte più settentrionale della Puglia, e si trova in provincia di Foggia. La cittadina si affaccia direttamente sul mare, e alle spalle ha il promontorio del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unasulè la splendida occasione per andare alla scoperta della meravigliosa cittadina di. Già la sua posizione racconta molto della sua bellezza, visto che si trova su uno sperone di roccia a strapiombo che si affaccia proprio sul mare. Da non perdere è il centro storico, un vero e proprio dedalo di piazzette, di stradine e di scalinate, con panorami e angoli davvero caratteristici. Impossibile non lasciarsi sedurre dalle abitazioni colorate con i panni direttamente stesi alle finestre, con le case che fanno ombra nei vicoli più stretti. Alla scoperta diMa andiamo per ordine.è situata nella parte più settentrionale della Puglia, e si trova in provincia di Foggia. La cittadina si affaccia direttamente sul mare, e alle spalle ha il promontorio del ...

