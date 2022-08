Il reddito grillino andrà in pensione: tutti vogliono cancellarlo. Di Maio lo rinnega (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un nuovo «patto» per il lavoro, meno tasse per restituire potere d'acquisto alle famiglie e c'è finanche chi propone niente tasse per gli under 25. Proposte per tutti i gusti lanciate a raffica in piena campagna elettorale dai leader politici dal palco del Meeting di Rimini per il tradizionale confronto dell'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Su una cosa, tuttavia, la politica s' è manifestata unanime: il fallimento del reddito di Cittadinanza. Un'ennesima certificazione arrivata finanche dal«padre» dello stesso RdC, l'ex grillino, Luigi Di Maio. rinnegando così la misura-simbolo della sua carriera politica e che l'aveva portato ad annunciare dal balcone di Palazzo Chigi abbiamo «abolito la povertà». E sponsorizza, di conseguenza, anche la norma che prevede le offerte di lavoro arrivino ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un nuovo «patto» per il lavoro, meno tasse per restituire potere d'acquisto alle famiglie e c'è finanche chi propone niente tasse per gli under 25. Proposte peri gusti lanciate a raffica in piena campagna elettorale dai leader politici dal palco del Meeting di Rimini per il tradizionale confronto dell'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Su una cosa, tuttavia, la politica s' è manifestata unanime: il fallimento deldi Cittadinanza. Un'ennesima certificazione arrivata finanche dal«padre» dello stesso RdC, l'ex, Luigi Dindo così la misura-simbolo della sua carriera politica e che l'aveva portato ad annunciare dal balcone di Palazzo Chigi abbiamo «abolito la povertà». E sponsorizza, di conseguenza, anche la norma che prevede le offerte di lavoro arrivino ...

