Facebook, gli utenti: "Feed pieno di post di sconosciuti" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tantissime le segnalazioni per l'algoritmo 'impazzito'. La società di Mark Zuckerberg ammette il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tantissime le segnalazioni per l'algoritmo 'impazzito'. La società di Mark Zuckerberg ammette il ...

petergomezblog : Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pin… - luigidimaio : I leader della coalizione #sfasciaconti non rispondono sulla nostra proposta per il tetto massimo al prezzo del gas… - Mov5Stelle : ?LEGGE PER DISCIPLINARE LA CATEGORIA DEI BENI COMUNI ?LEGGE SULL’ACQUA PUBBLICA ?INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI NE… - Inpidinoveritas : RT @Cambiacasacca: Sono sei anni che c'è stato il terremoto ad amatrice e sono sei anni che il pd commemora. Praticamente è come se mio fig… - alpardu : RT @Cambiacasacca: Sono sei anni che c'è stato il terremoto ad amatrice e sono sei anni che il pd commemora. Praticamente è come se mio fig… -