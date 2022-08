Efootball 2023 | arriva la novità straordinaria | giocatori al settimo cielo

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Domani è il giorno attesissimo per gli amanti dei simulatori di calcio Konami, tanteattese nel nuovo23 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Per gli appassionati dei videogiochi di calcio è in arrivo una grossa, un mese prima dell’uscita del ben più noto FIFA23 ecco che sarà disponibile anche la versione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.