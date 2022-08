E’ finita tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo appena cinque mesi di bruciante passione, è finita la love-story tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Ne dà notizia il settimanale patinato Chi diretto da Alfonso Signorini, interpellando una serie di fonti vicine alla conduttrice le quali chiariscono che non ci sarebbe una vera e propria causa scatenante dietro all’addio: “Come iniziano, certe conoscenze possono anche finire”, si sarebbero limitati a dire i ben informati, trattando quello tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini alla stregua di un flirt estivo, che non resiste ai primi freddi. La storia tra la conduttrice di Striscia La Notizia e il bel chirurgo con velleità televisive (che di recente erano stati in vacanza in Costa Smeralda), era balzata agli ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo appena cinque mesi di bruciante passione, èla love-story tra. Ne dà notizia il settimanale patinato Chi diretto da Alfonso Signorini, interpellando una serie di fonti vicine alla conduttrice le quali chiariscono che non ci sarebbe una vera e propria causa scatenante dietro all’addio: “Come iniziano, certe conoscenze possono anche finire”, si sarebbero limitati a dire i ben informati, trattando quello traalla stregua di un flirt estivo, che non resiste ai primi freddi. La storia tra la conduttrice di Striscia La Notizia e il bel chirurgo con velleità televisive (che di recente erano stati in vacanza in Costa Smeralda), era balzata agli ...

