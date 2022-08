Draghi : 'L'Italia ce la farà, saremo indipendenti dal gas russo nel 2024' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mario Draghi ha partecipato al meeting di Rimini organizzato da Cl e, rivolgendosi ai tanti giovani presenti in sala, ha iniziato il suo discorso rivolto all'Italia del prossimo futuro. 'Vivete la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Marioha partecipato al meeting di Rimini organizzato da Cl e, rivolgendosi ai tanti giovani presenti in sala, ha iniziato il suo discorso rivolto all'del prossimo futuro. 'Vivete la ...

elenabonetti : Un’accoglienza e affetto straordinari al @MeetingRimini per il Presidente Draghi. “Insieme abbiamo dimostrato che l… - GiovaQuez : 'Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste, l'Italia non è mai stata forte quando ha d… - Ettore_Rosato : Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Ita… - giogimang : RT @Palazzo_Chigi: #Meeting22, Draghi: Oggi ci troviamo in un momento estremamente complesso, per l’Italia e per l’Europa: crisi geopolitic… - CarloZaramella : RT @Palazzo_Chigi: #Meeting22, Draghi: Oggi ci troviamo in un momento estremamente complesso, per l’Italia e per l’Europa: crisi geopolitic… -