Dirty Dancing compie 35 anni | il trailer omaggia Patrick Swayze e Jennifer Grey

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Era il 21 agosto 1987 quando nelle sale statunitensi debuttava, che ha consacrato. Culti intramontabile degliOttanta, è ad oggi una delle storie d’amore più celebri del grande schermo: era impossibile nonrlo in un’occasione come questa. “Nessuno può mettere Baby in un angolo“. Il mondo si divide in due categorie: chi sa da dove derivi questa celebre battuta e chi mente. A pronunciarla è l’indimenticatonei pdell’iconico Johnny Castle, co-protagonista al fianco didi. Una battuta che non si fa esclusivamente portatrice di un ...

laveraaeris : ho voglia di guardare dirty dancing - Alessandro_Ill : RT @AlbertoBellotto: ??????Ieri c’è stata forse l’ultima grande nottata elettorale prima delle #Midterms2022. Bilancio? Segnali positivi per i… - AMarya86 : RT @comingsoonit: Agosto 1987: debuttava nelle sale americane uno dei film simbolo degli anni Ottanta cinematografici, romanticissimo cult… - AlbertoBellotto : ??????Ieri c’è stata forse l’ultima grande nottata elettorale prima delle #Midterms2022. Bilancio? Segnali positivi pe… - comingsoonit : Agosto 1987: debuttava nelle sale americane uno dei film simbolo degli anni Ottanta cinematografici, romanticissimo… -

Il film è, il famosissimo film musical - sentimentale diretto da Emile Ardolino che consacrò la stella di Patrick Swayze , protagonista assieme a Jennifer Grey . Lui era Johnny Castle ,...Quel film era, un classico senza tempo che, come spesso accade in questi tempi balordi in cui sembriamo proprio non riuscire a fare a meno di guardare al passato per assicurarci un ...Ecco il trailer di Dirty Dancing in occasione del suo 35esimo anniversario. Il 21 agosto del 1987 debuttava nei cinema americani (e noi in Italia, come sempre, avremmo dovuto attendere ancora qualche ...A pochi giorni dal 35esimo anniversario dell'uscita di Dirty Dancing, l'attrice anticipa qualcosa sul secondo capitolo che arriverà al cinema nel 2024, spiegando perché non ci sarà mai un altro Johnny ...