Difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti: arriva Debitoo (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Foligno, Agosto 2022) - Foligno, Agosto 2022 – I finanziamenti di banche e finanziarie sono essenziali per garantire l'accesso al credito, tuttavia in alcune circostanze il pagamento delle rate può diventare difficile. I motivi possono essere diversi: il licenziamento, una spesa improvvisa, un problema familiare o semplicemente interessi che fanno aumentare l'importo della rata. In queste circostanze è importante conoscere quali sono le soluzioni a disposizione, in particolare è necessario sapere quali sono i propri diritti come previsto dalle norme del Testo Unico Bancario (TUB). Infatti, ignorare quali sono le tutele dei consumatori può portare inavvertitamente a essere inadempienti, con tutte le conseguenze personali e familiari che ciò comporta. Per evitarlo è possibile affidarsi agli esperti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Foligno, Agosto 2022) - Foligno, Agosto 2022 – Idi banche e finanziarie sono essenziali per garantire l'accesso al credito, tuttavia in alcune circostanze ilpuò diventare difficile. I motivi possono essere diversi: il licenziamento, una spesa improvvisa, un problema familiare o semplicemente interessi che fanno aumentare l'importo della rata. In queste circostanze è importante conoscere quali sono le soluzioni a disposizione, in particolare è necessario sapere quali sono i propri diritti come previsto dalle norme del Testo Unico Bancario (TUB). Infatti, ignorare quali sono le tutele dei consumatori può portare inavvertitamente a essere inadempienti, con tutte le conseguenze personali e familiari che ciò comporta. Per evitarlo è possibile affidarsi agli esperti di ...

Antonio_Manzi_ : Quando hai difficoltà nel gestire le tue emozioni, forse è perchè ne hai paura ! Never Back Down ( Film ) - Federvini : ??Secondo gli intervistati, il principale limite nell’acquisto di alimenti e bevande è il prezzo più elevato. ??… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Fdi, Lega e Forza Italia uniti sono favoriti nelle sfide uninominali. Gli avversari, divisi in tre tronconi, in difficoltà… - GioB1974 : RT @Trenchap: Coinvolgente e convincente nella 'pars destruens', in evidente difficoltà nel delineare la figura dell'attore sociale quale s… - SennaGianMarco : Regione #Lombardia aiuta le imprese a trovare #liquidità attraverso l'iniziativa di finanza alternativa '#Credito F… -