Cina, quando lo stato vuole i tuoi organi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Per rispondere alla domanda di trapianti, il dragone schederebbe medicalmente milioni di prigionieri. Per poi ucciderli a richiesta Il trapianto d’organi è una terapia che ha salvato la vita a milioni di pazienti in tutto il mondo ed è uno dei più grandi successi della mediCina moderna. Tuttavia, una fornitura limitata di organi da donatore, unita a una enorme richiesta, ha alimentato il business illegale globale del traffico di organi che sfrutta chi è ai margini della società, i poveri e i perseguitati, come fonte di «pezzi di ricambio» acquistabili da ricchi turisti in attesa di trapianto. Anche se questa pratica si verifica in molti Paesi - per esempio in Nord Africa e Medio Oriente, come provato dal Rapporto globale 2020 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine - ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 agosto 2022) Per rispondere alla domanda di trapianti, il dragone schederebbe medicalmente milioni di prigionieri. Per poi ucciderli a richiesta Il trapianto d’è una terapia che ha salvato la vita a milioni di pazienti in tutto il mondo ed è uno dei più grandi successi della medimoderna. Tuttavia, una fornitura limitata dida donatore, unita a una enorme richiesta, ha alimentato il business illegale globale del traffico diche sfrutta chi è ai margini della società, i poveri e i perseguitati, come fonte di «pezzi di ricambio» acquistabili da ricchi turisti in attesa di trapianto. Anche se questa pratica si verifica in molti Paesi - per esempio in Nord Africa e Medio Oriente, come provato dal Rapporto globale 2020 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine - ...

galeazzobignami : @EnricoLetta A causa vostra l’Italia non aveva un piano pandemico, avete tenuto aperti i collegamenti con la Cina q… - towerfelix : @cheminchialeggi Quando la gente scendera in piazza interverranno con lo stato d’emergenza per scatenare degli scon… - lostarec : Questo fino a quando la Risoluzione 2758 non riconobbe la Repubblica Popolare Cinese come “l’unico rappresentante l… - Inter_Report : @danielinho1974 @capua_samuel @DiMarzio @USCremonese @OfficialASRoma @SkySport c hai belotti in panchina eh ed el s… - MaoGuerri : @lucianocapone L' impero siamo solo noi. Ci sarà da piangere. Ci sarà invece da ridere quando dovremo chiudere con la Cina. -