Beautiful anticipazioni: Paris dice tutto a Brooke, la Logan smaschera Carter e Quinn? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 agosto 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. In questi ultimi episodi abbiamo visto due storie differenti che si stanno sviluppando: da un lato il piano folle di Justin che sta tenendo Thomas imprigionato mentre Liam e Bill sono ancora in carcere; dall’altro le bugie di Carter e Quinn che potrebbero essere presto rivelate. Tra l’altro Brooke sembra aver ascoltato per caso qualcosa di compromettente: impedirà che Quinn ed Eric facciano il rinnovo delle promesse? E poi attenzione attenzione: Steffy sta per diventare mamma per la seconda volta. La figlia di Ridge a quanto pare, sta per partorire…Vediamo quindi le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 agosto 2022) Che cosa succederà nella puntata diin onda il 25 agosto 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. In questi ultimi episodi abbiamo visto due storie differenti che si stanno sviluppando: da un lato il piano folle di Justin che sta tenendo Thomas imprigionato mentre Liam e Bill sono ancora in carcere; dall’altro le bugie diche potrebbero essere presto rivelate. Tra l’altrosembra aver ascoltato per caso qualcosa di compromettente: impedirà cheed Eric facciano il rinnovo delle promesse? E poi attenzione attenzione: Steffy sta per diventare mamma per la seconda volta. La figlia di Ridge a quanto pare, sta per partorire…Vediamo quindi le ...

