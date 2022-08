Verso le elezioni, Meloni: “Pronta a guidare il governo”. Salvini: “Le sanzioni alla Russia? Se non funzionano, serve una riflessione”. Letta: “No a cedimenti”. Calenda: “I 5telle dovrebbero sparire” (Di martedì 23 agosto 2022) Di Maio: «Con il leader leghista confronto quando e dove vuole, anche al Papeete». Berlusconi: «Tassa unica al 2% sull’acquisto della prima casa». Draghi: «L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina» Leggi su lastampa (Di martedì 23 agosto 2022) Di Maio: «Con il leader leghista confronto quando e dove vuole, anche al Papeete». Berlusconi: «Tassa unica al 2% sull’acquisto della prima casa». Draghi: «L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina»

Ettore_Rosato : Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Ita… - elvise1657 : RT @Ettore_Rosato: Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Italia v… - SchettinoAlbert : RT @Ettore_Rosato: Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Italia v… - Stefano83007060 : RT @martafana: La cosa più evidente è come nel dibattito italiano verso le elezioni e oltre sia assente l'unica questione oggi dirimente: c… - Marisa25997645 : RT @Ettore_Rosato: Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Italia v… -