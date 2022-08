Ungheria, Orbán licenzia la capa del servizio meteo: aveva fatto annullare uno spettacolo per il timore di temporali (Di martedì 23 agosto 2022) Viktor Orbán ha licenziato la capa del servizio meteorologico. Il capo del governo ungherese ha destituito la presidente del servizio nazionale e il suo vice dopo che avevano consigliato di posticipare uno spettacolo di fuochi di artificio per il timore dei temporali. Le previsioni, infatti, si sono rivelate sbagliate. L’annuncio è arrivato dopo che il governo è stato subissato di critiche per aver sospeso l’evento. Così il ministro per la Tecnologia Lazlo Palkovics, competente tra le altre cose per il servizio meteo nazionale (Nms), ha sollevato dai loro incarichi la presidente Kornelia Radics e il suo vice, Gyula Horvath, senza fornire un motivo preciso. La comunicazione è arrivata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Viktorhato ladelrologico. Il capo del governo ungherese ha destituito la presidente delnazionale e il suo vice dopo cheno consigliato di posticipare unodi fuochi di artificio per ildei. Le previsioni, infatti, si sono rivelate sbagliate. L’annuncio è arrivato dopo che il governo è stato subissato di critiche per aver sospeso l’evento. Così il ministro per la Tecnologia Lazlo Palkovics, competente tra le altre cose per ilnazionale (Nms), ha sollevato dai loro incarichi la presidente Kornelia Radics e il suo vice, Gyula Horvath, senza fornire un motivo preciso. La comunicazione è arrivata a ...

