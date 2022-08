Salernitana-Sampdoria | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 agosto 2022) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. In palio già punti importanti per la salvezza tra due squadre appaiate in classifica con un punto in due partite.si giocherà domenica 28 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Arechi.: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? Tra i granata, Nicola confermerà la coppia d’attacco Botheim-Bonazzoli nel suo classico 3-5-2. Nessuna novità anche negli altri settori, con la difesa della sarà formata da Gyomber, Bronn e Fazio, mentre a centrocampo toccherà come sempre a Maggiore, L. Coulibaly e Vihlena, supportati ai lati da Mazzocchi e Candreva. I doriani dovrebbero contrapporsi con il 4-3-1-2: Audero in porta, in difesa Bereszinski, Ferrari, Colley e Augello. A centrocampo, Viera, Leris ...