(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Intimidazione ail deputato di Forza Italia Francescodelalla Camera nel collegio uninominale-Locri alle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati intorno alle 21la vetrata della suamentre era in corso una riunione politica a cui partecipava lo stesso. Sul posto, poco distante da Palazzo Campanella, la sede del consiglio regionale, è intervenuta la polizia, che ora indaga per ricostruire l’accaduto. “Solidarietà all’amico e deputato di Forza Italia Francescoe ai suoi collaboratori per l’indegna intimidazione subita questa sera a ...

VittorioSgarbi : La valorizzazione dei Bronzi di Riace è stata affidata a questo signore qui. Si chiama Eduardo Lamberti Castronuovo… - federicadieni : 50 anni fa il ritrovamento dei #BronzidiRiace, simbolo Di Reggio Calabria e candidati a diventare patrimonio Unesco… - ledicoladelsud : Reggio Calabria, spari contro segreteria candidato centrodestra Cannizzaro - News24_it : Reggio Calabria, spari contro la segreteria di Cannizzaro, deputato e candidato di Forza Italia - TGCOM - zazoomblog : Ultime Notizie – Reggio Calabria spari contro segreteria candidato centrodestra Cannizzaro - #Ultime #Notizie… -

Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate asulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. L'intimidazione è avvenuta in serata una ...Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate asulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro , deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. L'intimidazione è avvenuta in serata ...(Adnkronos) – Intimidazione a Reggio Calabria contro il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, candidato del Centrodestra alla Camera nel collegio uninominale Reggio-Locri alle elezioni politi ...Intimidazione in Calabria durante un vertice politico: tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a Reggio Calabria sulla vetrata della segreteria politica ...