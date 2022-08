Ok Aifa a rimborsabilità terapia per forma più aggressiva cancro seno (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità per sacituzumab govitecan come monoterapia indicata per pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo (Tnbc) non operabile o metastatico, che hanno già ricevuto due o più terapie sistemiche, almeno una delle quali per malattia in fase avanzata. Si tratta di una nuova opzione terapeutica, di seconda linea, l’unica specifica approvata fino a oggi in Italia, per pazienti affetti dal tipo più aggressivo di cancro della mammella metastatico. Lo annuncia in una nota Gilead Sciences Italia, l’azienda produttrice del farmaco. Il Tnbc rappresenta circa il 15% di tutti i tumori al seno. Viene diagnosticato più frequentemente nelle donne più giovani e in premenopausa. Il tasso di sopravvivenza a ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco () ha approvato laper sacituzumab govitecan come monoindicata per pazienti adulti condella mammella triplo negativo (Tnbc) non operabile o metastatico, che hanno già ricevuto due o più terapie sistemiche, almeno una delle quali per malattia in fase avanzata. Si tratta di una nuova opzione terapeutica, di seconda linea, l’unica specifica approvata fino a oggi in Italia, per pazienti affetti dal tipo più aggressivo didella mammella metastatico. Lo annuncia in una nota Gilead Sciences Italia, l’azienda produttrice del farmaco. Il Tnbc rappresenta circa il 15% di tutti i tumori al. Viene diagnosticato più frequentemente nelle donne più giovani e in premenopausa. Il tasso di sopravvivenza a ...

Ok Aifa a rimborsabilità terapia per forma più aggressiva cancro seno L'approvazione di Aifa alla rimborsabilità della nuova terapia è supportata dai risultati dello studio di fase 3 (Ascent). In un'analisi di follow - up, i dati evidenziano che sacituzumab govitecan ...