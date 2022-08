Nucleare illogico e dannoso, utile solo ai signori dell’atomo. Parla la responsabile del Kyoto Club, Corrado: “Ciò che dice la scienza non interessa a chi lo propone” (Di martedì 23 agosto 2022) Il Nucleare? “Assolutamente non è un’alternativa valida. Ma le dico di più: non lo è non solo in termini ambientali, ma anche, e forse soprattutto, economici. A chi continua a proporlo come utile per la transizione ecologica e per contrastare la crisi climatica, ricordiamo che la partita si giocherà nei prossimi 5 o 6 anni, ossia in tempistiche del tutto incompatibili con quelli dell’accensione di nuove centrali. Ciò conferma il mio timore relativo al fatto che a molti dei sostenitori indefessi dell’atomo, in realtà non interessi nulla di ciò che dice la scienza sull’emergenza climatica”. Non usa giri di parole Annalisa Corrado, una delle maggiori esperte di transizione ecologica nel nostro Paese, portavoce di Green Italia e responsabile delle attività ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Il? “Assolutamente non è un’alternativa valida. Ma le dico di più: non lo è nonin termini ambientali, ma anche, e forse soprattutto, economici. A chi continua a proporlo comeper la transizione ecologica e per contrastare la crisi climatica, ricordiamo che la partita si giocherà nei prossimi 5 o 6 anni, ossia in tempistiche del tutto incompatibili con quelli dell’accensione di nuove centrali. Ciò conferma il mio timore relativo al fatto che a molti dei sostenitori indefessi, in realtà non interessi nulla di ciò chelasull’emergenza climatica”. Non usa giri di parole Annalisa, una delle maggiori esperte di transizione ecologica nel nostro Paese, portavoce di Green Italia edelle attività ...

