"Non sarò un vero processo": 15ene ucciso, il sospetto della mamma sulla militare Usa (Di martedì 23 agosto 2022) Giovanni Zanier è il 15enne di Porcia, in provincia di Pordenone, che nella notte tra sabato e domenica è stato travolto e ucciso da una soldatessa americana. Il ragazzo si trovava in bici e stava percorrendo la pista ciclabile, quando è stato colpito dalla 20enne statunitense che viaggiava ad alta velocità ed era pure ubriaca. Il suo tasso alcolemico era pari a 2,09 grammi per litro, ovvero quattro volte oltre il limite consentito. Intervistata dal Corriere della Sera, la madre di Giovanni ha espresso i suoi timori sulla soldatessa americana: “Era completamente ubriaca. Ecco perché correva in quel modo, al punto di scavalcare la rotatoria prima di uccidere Giovanni. La verità è che in queste zone gli americani fanno quello che vogliono e restano impuniti. Temo sarà così anche questa volta. È una vergogna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Giovanni Zanier è il 15enne di Porcia, in provincia di Pordenone, che nella notte tra sabato e domenica è stato travolto eda una soldatessa americana. Il ragazzo si trovava in bici e stava percorrendo la pista ciclabile, quando è stato colpito dalla 20enne statunitense che viaggiava ad alta velocità ed era pure ubriaca. Il suo tasso alcolemico era pari a 2,09 grammi per litro, ovquattro volte oltre il limite consentito. Intervistata dal CorriereSera, la madre di Giovanni ha espresso i suoi timorisoldatessa americana: “Era completamente ubriaca. Ecco perché correva in quel modo, al punto di scavalcare la rotatoria prima di uccidere Giovanni. La verità è che in queste zone gli americani fanno quello che vogliono e restano impuniti. Temo sarà così anche questa volta. È una vergogna, ...

