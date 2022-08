Musk ha citato in giudizio “l'amico” Dorsey sul caso Twitter (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Elon Musk ha citato in giudizio il co-fondatore ed ex Ceo di Twitter Jack Dorsey. L'amministratore delegato di Tesla, si legge nell'atto di citazione in giudizio depositato lunedì, vuole informazioni da Dorsey in merito agli account falsi o bot su Twitter. In particolare il team di Musk è alla ricerca delle indicazioni sulle metriche utilizzate per il loro conteggio. Nell'atto si fa riferimento a qualsiasi comunicazione tra Dorsey e i suoi dirigenti dal 1 gennaio 2019 che potrebbe essere rilevante per "l'impatto o l'effetto di account falsi o spam sull'attività e sulle operazioni di Twitter". La citazione in giudizio di Dorsey è l'ultima mossa in ordine di tempo ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Elonhainil co-fondatore ed ex Ceo diJack. L'amministratore delegato di Tesla, si legge nell'atto di citazione indepositato lunedì, vuole informazioni dain merito agli account falsi o bot su. In particolare il team diè alla ricerca delle indicazioni sulle metriche utilizzate per il loro conteggio. Nell'atto si fa riferimento a qualsiasi comunicazione trae i suoi dirigenti dal 1 gennaio 2019 che potrebbe essere rilevante per "l'impatto o l'effetto di account falsi o spam sull'attività e sulle operazioni di". La citazione indiè l'ultima mossa in ordine di tempo ...

