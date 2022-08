Mundial 82 | dopo 40 anni il più bello è ancora lui | I segreti di Antonio Cabrini

(Di martedì 23 agosto 2022) Quest’anno si celebra il quarantennale della vittoria ai Mondiali di Spagna nel 1982. Quella squadra è diventata leggenda, ma il piùera lui:al(Instagram)Chi ha vissuto quell’estate non potrà mai dimenticarla, mai. La nostra nazionale partita in sordina, attaccata dai giornali, finita in un girone difficilissimo, passopasso, partitapartita, con le unghie e con i denti va a prendersi quel trofeo che da tanto mancava all’Italia. Tutti i componenti di quella squadra sono entrati di diritto nella leggenda. Calciatori forse un po’ naif, dal fisico decisamente diverso da quelli di oggi, ma con un cuore molto più grande. La formazione del 1982 Siamo più che certi che qualcuno la ricorderà ...

ExiledRomanista : @Alessandroad05 @ing_michele @Valerio67313912 @Clauzinho3 3/ 99.99% dei “tifosi” della Roma e invece imponendosi-do… - nichill1 : @vaisaverio @Aldito11 Mmmm Bearzot aveva provato subito dopo il mundial Baresi mediano, io non ricordo quell’Olimpi… -

Zonalocale

...(è il 34 ) e nel giro di pochi minuti concede anche il tris con un appoggio sottoportaun bell'... Porro preferisce preservare un Ferrario in forma '' inserendo subito Cappai insieme a ...... in serata, è andata a vincere in Galizia, al Balaidos di Vigo - un stadio che rievoca il'82 - sul campo del Celta, per 4 - 1. I 'blancos' sono passati in vantaggio con Karim Benzema14'... Federico Buffa e il Mundial '82: emozioni e ricordi all'Arena Morricone - Zonalocale Le celebrazioni per la vittoria ai mondiali di calcio raccontano 40 anni dopo un Paese felice. Ma dev’essere l’effetto nostalgia (canaglia). Vedi, ...