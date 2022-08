Lascia sola la figlia di 10 anni, si ubriaca e fa sesso in strada con un uomo. 'La bambina piangeva' (Di martedì 23 agosto 2022) Ha Lasciato sola la figlia di dieci anni tutto il pomeriggio, ubriacandosi ed appartandosi, presumibilmente a fare sesso in strada con un uomo: la bambina piangeva, lei è stata trovata seminuda e ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022) Hatoladi diecitutto il pomeriggio,ndosi ed appartandosi, presumibilmente a fareincon un: la, lei è stata trovata seminuda e ...

