L’agente di Acerbi: «Piccoli passi avanti verso l’Inter. La Lazio ha aperto al prestito» (Di martedì 23 agosto 2022) Oggi Federico Pastorello, agente del difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha incontrato la dirigenza dell’Inter per fare il punto sul possibile passaggio di club del suo assistito. Al termine dell’incontro, Pastorello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com. Dichiarazioni possibiliste. “È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto che l’Inter cerchi un difensore centrale. Vediamo se sarà Acerbi o un altro, devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, perché la Lazio ha aperto al prestito”. Andrebbe molto volentieri ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Oggi Federico Pastorello, agente del difensore della, Francesco, ha incontrato la dirigenza delper fare il punto sul possibile passaggio di club del suo assistito. Al termine dell’incontro, Pastorello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com. Dichiarazioni possibiliste. “È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto checerchi un difensore centrale. Vediamo se sarào un altro, devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo passo in, perché lahaal”. Andrebbe molto volentieri ...

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, l’agente di Francesco #Acerbi, #Pastorello, arrivato in sede: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Terminato l'incontro in sede tra l'agente di #Acerbi e l'@Inter ?????? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PER LA DIFESA SI AVVICINA ACERBI IN PRESTITO: INCONTRO POSITIVO TRA L'AGENTE E LA LAZIO… - napolista : L’agente di #Acerbi: «Piccoli passi avanti verso l’Inter. La Lazio ha aperto al prestito» A… - vivoperlinter : Acerbi-Inter, parla l’agente: le rivelazioni di Pastorello sulla trattativa -