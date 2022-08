L'aeroporto di Helsinki pieno di auto di lusso di turisti russi (Di martedì 23 agosto 2022) Porsche, Bentley, Audi e Mercedes ma non solo: il parcheggio dell'aeroporto di Helsinki e' pieno di auto di lusso di proprieta' di turisti russi. Apparentemente una sorpresa, visto che i rapporti tra ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Porsche, Bentley, Audi e Mercedes ma non solo: il parcheggio dell'die'dididi proprieta' di. Apparentemente una sorpresa, visto che i rapporti tra ...

MarcoTenuti : @buzzax66 Sono rientrato a metà aprile da Helsinki ed ho avuto questa sensazione al Vantaa, aeroporto principale, magari mi sbaglio - carlo_masera : RT @_Brick_Block_: @Cris_quella I filorussi stanno discreditando #SannaMarin in ogni modo per la ???? nella NATO ma soprattutto per il blocco… - _Brick_Block_ : @Cris_quella I filorussi stanno discreditando #SannaMarin in ogni modo per la ???? nella NATO ma soprattutto per il b… -