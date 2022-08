Giove visto dal James Webb Space Telescope (Di martedì 23 agosto 2022) Le nuove immagini inviate dal telescopio più potente di sempre mostrano l'atmosfera del pianeta in grande dettaglio, con le sue enormi aurore Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) Le nuove immagini inviate dal telescopio più potente di sempre mostrano l'atmosfera del pianeta in grande dettaglio, con le sue enormi aurore

Agenzia_Ansa : Un Giove mai visto nelle immagini del telescopio Webb. Mostrano aurore, foschie, anelli e satelliti #ANSA - repubblica : Gli anelli, le lune e le aurore brillanti: il telescopio Webb fotografa Giove come non lo avevamo mai visto - HuffPostItalia : 'Non abbiamo mai visto Giove in questo modo'. I regali del telescopio James Webb - ilpost : Giove visto dal James Webb Space Telescope - Ticinonline : «Un Giove così non l'avevamo mai visto» #nasa #giove -