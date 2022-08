GF Vip 7, ci sarà Umberto Smaila assieme al figlio Roy? Le parole dell’ex di Colpo Grosso (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex de I Gatti di Vicolo Miracoli Umberto Smaila verso la partecipazione al Grande Fratello VIP? Il suo nome è circolato con insistenza e per Alfonso Signorini sarebbe un vero Colpo Grosso avere come vippone l’artista classe ’50 (che, secondo i rumor circolati, dovrebbe partecipare assieme al figlio minore Roy). E così il conduttore di Colpo Grosso (sexy show che se ne conoscete dovete recuperare subito – parliamo di un pezzo di storia della TV italiana) s’è dovuto esporre in prima persona in merito all’ipotesi: LEGGI ANCHE => Che fine hanno fatto le “Ragazze Cin Cin” di Colpo Grosso? Ecco svelato il mistero! “Diciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex de I Gatti di Vicolo Miracoliverso la partecipazione al Grande Fratello VIP? Il suo nome è circolato con insistenza e per Alfonso Signorini sarebbe un veroavere come vippone l’artista classe ’50 (che, secondo i rumor circolati, dovrebbe parteciparealminore). E così il conduttore di(sexy show che se ne conoscete dovete recuperare subito – parliamo di un pezzo di storia della TV italiana) s’è dovuto esporre in prima persona in merito all’ipotesi: LEGGI ANCHE => Che fine hanno fatto le “Ragazze Cin Cin” di? Ecco svelato il mistero! “Diciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro ...

