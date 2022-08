GdS – Inter-Acerbi, i tifosi contestano il difensore della Lazio sui social (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-22 10:44:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Su Twitter spopola #AcerbiNonLoVogliamo: i tifosi nerazzurri ricordano il passato milanista e puntano il dito contro l’acquisto di un 34enne Per portare Francesco Acerbi a Milano basta ormai poco. L’Inter ha in pugno il difensore, che si trasferirebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto: per chiudere l’affare mancano solo l’accordo con Claudio Lotito e l’affondo decisivo, perché la dirigenza nerazzurra continua a monitorare la situazione legata a Manuel Akanji. Il club deve ancora scegliere quale strada prendere, ma intanto la tifoseria sembra essersi già schierata: stando a quanto si legge sui social, gli Interisti non sono entusiasti del possibile arrivo del difensore ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-22 10:44:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Su Twitter spopola #NonLoVogliamo: inerazzurri ricordano il passato milanista e puntano il dito contro l’acquisto di un 34enne Per portare Francescoa Milano basta ormai poco. L’ha in pugno il, che si trasferirebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto: per chiudere l’affare mancano solo l’accordo con Claudio Lotito e l’affondo decisivo, perché la dirigenza nerazzurra continua a monitorare la situazione legata a Manuel Akanji. Il club deve ancora scegliere quale strada prendere, ma intanto la tifoseria sembra essersi già schierata: stando a quanto si legge sui, gliisti non sono entusiasti del possibile arrivo del...

