Fiorentina, intesa raggiunta con l’Hellas per Barak: arriva in prestito con diritto di riscatto (Di martedì 23 agosto 2022) Raggiunto un accordo verbale tra Fiorentina e Verona per il trasferimento di Antonin Barak. Il centrocampista offensivo della Repubblica Ceca vestirà la maglia viola in prestito oneroso con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Operazione andata in porto grazie alla cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 di bonus: elle prossime ore verrà formalizzata l’offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Raggiunto un accordo verbale trae Verona per il trasferimento di Antonin. Il centrocampista offensivo della Repubblica Ceca vestirà la maglia viola inoneroso condi, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Operazione andata in porto grazie alla cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 di bonus: elle prossime ore verrà formalizzata l’offerta. SportFace.

