Elisa | il nuovo singolo è “Palla Al Centro” in duetto con Jovanotti

(Di martedì 23 agosto 2022)torna in radio con “al” (Island Records), ilconvenerdì 26 agosto. Il brano, estratto dall’ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, vede l’artista cantare per la prima volta un inedito con, sulla magistrale produzione di DRD., da venerdì ilAl” con, da venerdì in radioAlilcon– Ph © Giulia BersaniMetafore potenti, piene d’energia e solarità, percussioni in levare, tastiere ipertrofiche: ...

_PuntoZip_ : ELISA con Jovanotti in “Palla al centro”, dal 26 agosto in radio il nuovo singolo - elisa_maioboh : Oggi giornata proprio nera, ho fatto le analisi qualche giorno fa ed ho di nuovo i valori dei globuli bianchi alti… - RadioZetaOf : ?? Certi amori fanno dei giri immensi e poi... ritornano? #ElisaMaino #DiegoLazzari #LaMaino - Spettakolo_mag : @Elisa nuovo singolo con @lorenzojova - lifestyleblogit : Palla al centro: il nuovo singolo di Elisa con Jovanotti - -

IlMohicano_MilanoSound

E in attesa del suo ritorno in radio,continua a trascinare il pubblico con il suogrande progetto live estivo legato all'ambiente. Partito da Verona con Heroes Festival - 5 giorni di ...Palla al centro è ilsingolo dicon Jovanotti. Il brano, estratto dall'ultimo doppio album 'Ritorno al Futuro / Back to the Future' ( LEGGI LA RECENSIONE ) vede l'artista cantare per la prima volta un inedito ... Nuovo singolo per Elisa con Jovanotti, Palla al centro Palla al centro è il nuovo singolo di Elisa con Jovanotti. Il brano, estratto dall’ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future” (LEGGI LA RECENSIONE) vede l’artista cantare per la ...Venerdì 26 agosto Elisa torna in radio con ‘Palla al centro’ (Island Records), il nuovo singolo con Jovanotti. Il brano, estratto dall’ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, ...