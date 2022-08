Automha non va mai in ferie | “Il mercato è globale | siamo sempre operativi”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 agosto 2022) Bergamo. “Quest’annonon si ferma! Ci prenderemo un giorno disolo a Ferragosto, ma poi torneremo subito! A tutti coloro che si godranno il meritato riposo, invece, auguriamo buone vacanze!”. Il messaggio pubblicato su Facebook fa tornare alla mente quello che disse Sergio Marchionne di fronte ad alcuni studenti: “in agosto.da chi? Da che cosa?”. Sorride Franco Togni, fondatore e presidente di. “È vero,non si ferma mai. Ormai non ricordo più quando l’azienda chiudeva due settimane complete. Da anni24 ore su 24 sette giorni su sette. Abbiamo solamente qualche giorno di chiusura all’anno, come Natale ed altre due festività. Per il resto in azienda c’è ...