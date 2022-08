Roma: trauma e lussazione spalla per Zaniolo, un mese stop (Di lunedì 22 agosto 2022) trauma diretto spalla sinistra con lussazione. Questa la diagnosi per Nicolò Zaniolo costretto a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma - Cremonese per andare a Villa Stuart a svolgere gli ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022)direttosinistra con. Questa la diagnosi per Nicolòcostretto a lasciare il campo durante il primo tempo di- Cremonese per andare a Villa Stuart a svolgere gli ...

glooit : Roma: trauma e lussazione spalla, per Zaniolo un mese stop leggi su Gloo - MaStep92__ : RT @Agenzia_Ansa: Trauma diretto spalla sinistra con lussazione. Questa la diagnosi per Zaniolo della Roma. Per il calciatore si tratta di… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #SerieA #Roma Trauma e lussazione della spalla per #Zaniolo: almeno un mese di stop. #live - Agenzia_Ansa : Trauma diretto spalla sinistra con lussazione. Questa la diagnosi per Zaniolo della Roma. Per il calciatore si trat… - fisco24_info : Roma: trauma e lussazione spalla, per Zaniolo un mese stop: Giocatore potrebbe tornare dopo la sosta delle Nazional… -