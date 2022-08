Roma-Cremonese, brutto infortunio tra i giallorossi: il giocatore esce dal campo in barella (Di lunedì 22 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A si sta per concludere: dopo i match del weekend, oggi sono in programma le ultime due partite del turno Roma-Cremonese e Sampdoria-uventus. Allo Stadio Olimpico, si sta disputando la gara tra i giallorossi e il club neopromosso: si è da poco concluso il primo tempo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. La vigilia del match, però è stata segnata dalla notizia del bruttissimo infortunio di Georginio Wijnaldum che ha riportato la frattura della tibia in allenamento: il centrocampista olandese resterà fermo almeno 4 mesi e mezzo. Nicolo Zaniolo (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Nel finale della prima frazione, è arrivata un’altra brutta notizia per José Mourinho: Nicolò Zaniolo è dovuto uscire dal campo a causa di un problema alla spalla sinistra. Il trequartista ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A si sta per concludere: dopo i match del weekend, oggi sono in programma le ultime due partite del turnoe Sampdoria-uventus. Allo Stadio Olimpico, si sta disputando la gara tra ie il club neopromosso: si è da poco concluso il primo tempo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. La vigilia del match, però è stata segnata dalla notizia del bruttissimodi Georginio Wijnaldum che ha riportato la frattura della tibia in allenamento: il centrocampista olandese resterà fermo almeno 4 mesi e mezzo. Nicolo Zaniolo (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Nel finale della prima frazione, è arrivata un’altra brutta notizia per José Mourinho: Nicolò Zaniolo è dovuto uscire dala causa di un problema alla spalla sinistra. Il trequartista ...

