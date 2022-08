Real Madrid | Casemiro in conferenza non trattiene le lacrime | “Un giorno tornerò”

(Di lunedì 22 agosto 2022) “Unsicuramente“. La promessa, tra le, è di, ormai ex centrocampista dele in procinto di passare al Manchester United. Nel corso dellastampa di addio, il centrocampista, che arrivò in Spagna nel 2015, si è commosso: “Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del. Aho costruito la mia vita, qui ho costruito la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogniqui al. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un...

